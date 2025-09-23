Autodesk 프로덕트 디자이너 급여

Autodesk의 프로덕트 디자이너 보상 in United States은 P1 year당 $122K부터 P5 year당 $292K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $147K입니다. Autodesk의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/23/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Autodesk에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.30% 연별)
