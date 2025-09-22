Aurora 프로덕트 디자이너 급여

회사 디렉토리
Aurora의 프로덕트 디자이너 보상 in United States은 P6 기준 year당 $170K입니다. Aurora의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/22/2025

평균 총 보상

$150K - $178K
United States
일반적인 범위
가능한 범위
$139K$150K$178K$190K
일반적인 범위
가능한 범위
평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
보기 3 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

$160K

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Aurora에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

자주 묻는 질문

Aurora in United States의 프로덕트 디자이너에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $189,750입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Aurora의 프로덕트 디자이너 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $138,600입니다.

