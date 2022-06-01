회사 디렉토리
AuditBoard
여기서 근무하시나요? 귀사 등록

AuditBoard 연봉

AuditBoard의 급여 범위는 하위 끝에서 프로젝트 관리자 에 대한 연간 총 보상 $52,735에서 상위 끝에서 제품 관리자 에 대한 $238,000까지입니다. Levels.fyi는 {{company}}의 현직 및 전직 직원으로부터 익명으로 검증된 연봉을 수집합니다. AuditBoard. 마지막 업데이트: 8/22/2025

$160K

제대로 된 보상을 받으세요

저희는 수천 건의 오퍼를 협상했으며, 정기적으로 $30K+(때로는 $300K+)의 인상액을 달성하고 있습니다.급여 협상하기 또는 귀하의 이력서 검토 실제 전문가인 매일 이 업무를 수행하는 채용 담당자에게 맡기세요.

소프트웨어 엔지니어
Median $195K

풀스택 소프트웨어 엔지니어

제품 관리자
Median $238K
영업
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
인사
$175K
프로그램 관리자
$100K
프로젝트 관리자
$52.7K
채용 담당자
$80.4K
영업 엔지니어
$194K
소프트웨어 엔지니어링 관리자
$213K
직무를 찾을 수 없나요?

모든 급여는 다음에서 검색하세요. 보상 페이지 또는 급여 추가 페이지 잠금을 해제하는 데 도움이 됩니다.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

AuditBoard에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정에 따릅니다:

  • 25% 의 베스팅 기간 1st- (25.00% 매년)

  • 25% 의 베스팅 기간 2nd- (2.08% 매월)

  • 25% 의 베스팅 기간 3rd- (2.08% 매월)

  • 25% 의 베스팅 기간 4th- (2.08% 매월)

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

Levels.fyi 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻고, 더 많은 것을 배우세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

AuditBoard에서 보고된 최고 급여 직무는 제품 관리자이며, 연간 총 보상은 $238,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
AuditBoard에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $190,000입니다.

추천 채용

    AuditBoard에 대한 추천 채용 정보가 없습니다

관련 회사

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 자료