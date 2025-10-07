Arm Embedded Hardware Engineer 급여 United Kingdom 지역

Arm의 Embedded Hardware Engineer 보상 in United Kingdom은 Graduate Hardware Engineer year당 £54.8K부터 Senior Hardware Engineer year당 £95.4K까지입니다. year별 중간 보상 in United Kingdom 패키지는 총 £55.3K입니다. Arm의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Arm에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)