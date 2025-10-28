Apple 프로덕트 매니저 급여

Apple의 프로덕트 매니저 보상 in United States은 ICT2 year당 $189K부터 ICT6 year당 $722K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $310K입니다. Apple의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
ICT2
$189K
$139K
$40.5K
$8.9K
ICT3
$215K
$159K
$43.9K
$12.8K
ICT4
$305K
$192K
$96.1K
$17.7K
ICT5
$453K
$241K
$171K
$41.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Apple에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (12.50% 반년별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (12.50% 반년별)
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Apple에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)