Appian 풀스택 소프트웨어 엔지니어 급여 Chennai Metropolitan Area 지역

Appian의 풀스택 소프트웨어 엔지니어 보상 in Chennai Metropolitan Area은 Software Engineer 2 기준 year당 ₹2.76M입니다. year별 중간 보상 in Chennai Metropolitan Area 패키지는 총 ₹2.76M입니다. Appian의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/11/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th-년 (20.00% 연별)