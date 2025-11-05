회사 디렉토리
ANZ
ANZ 소프트웨어 엔지니어 급여 India 지역

ANZ의 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 Junior Software Engineer year당 ₹1.8M부터 Lead Software Engineer year당 ₹3.46M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹1.79M입니다. 최종 업데이트: 11/5/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Software Engineer
(신입 레벨)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 ANZ?

자주 묻는 질문

ANZ in India의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹3,964,234입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
ANZ의 소프트웨어 엔지니어 직무 in India에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹1,788,521입니다.

기타 리소스