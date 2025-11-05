ANZ 데이터 사이언티스트 급여 Greater Melbourne Area 지역

ANZ의 데이터 사이언티스트 보상 in Greater Melbourne Area은 Data Scientist year당 A$126K부터 Senior Data Scientist year당 A$171K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Melbourne Area 패키지는 총 A$119K입니다. ANZ의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
