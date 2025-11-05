Ansys 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Bengaluru 지역

Ansys의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Bengaluru은 P1 year당 ₹2.09M부터 P4 year당 ₹4.61M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Bengaluru 패키지는 총 ₹4.84M입니다. Ansys의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
33%
년 1
33%
년 2
33%
년 3
Ansys에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.00% 연별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.00% 연별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.00% 연별)