Angel One 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Bengaluru 지역

Angel One의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Bengaluru은 year당 ₹3.05M부터 ₹6.87M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Bengaluru 패키지는 총 ₹3.8M입니다. Angel One의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
