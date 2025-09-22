Ampere Computing 하드웨어 엔지니어 급여

Ampere Computing의 하드웨어 엔지니어 보상 in United States은 L6 year당 $189K부터 L9 year당 $364K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $196K입니다. Ampere Computing의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/22/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
