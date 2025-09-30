회사 디렉토리
Alteryx
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Prague Metropolitan Area

Alteryx 소프트웨어 엔지니어 급여 Prague Metropolitan Area 지역

Alteryx의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Prague Metropolitan Area은 Senior Software Engineer 기준 year당 CZK 1.86M입니다. year별 중간 보상 in Prague Metropolitan Area 패키지는 총 CZK 2.02M입니다. Alteryx의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Associate Software Engineer
(신입 레벨)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
보기 2 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

CZK 3.5M

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기
인턴십 급여

베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.4%

3

주식 유형
RSU

Alteryx에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.4% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.40% 연별)



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 소프트웨어 엔지니어 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

포함된 직책

새 직책 제출

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

자주 묻는 질문

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um 소프트웨어 엔지니어 na Alteryx in Prague Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de CZK 3,641,397. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alteryx para a função de 소프트웨어 엔지니어 in Prague Metropolitan Area é CZK 1,906,989.

추천 채용공고

    Alteryx의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스