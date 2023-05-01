회사 디렉토리
Ag Growth International
    • 회사 소개

    Ag Growth International Inc. manufactures and distributes grain and rice handling, storage, and conditioning equipment globally. Its products include storage equipment, conditioning equipment, portable and permanent handling equipment, towers, catwalks, ladders, all-steel buildings, batch blenders, bulk scales, declining weight blenders, vertical blenders, micro-dosing systems, mixers, milling equipment, controllers, hazard monitoring equipment, monitoring and automation equipment, sampling solutions, cleaning and destoners, rice milling and processing equipment, bin unloads, blending and control systems, liquid and dry fertilizer blending and conveying equipment, turnkey design and build construction solutions for seed and fertilizer facilities, and farm management software.

    http://aggrowth.com
    웹사이트
    1996
    설립연도
    3,001
    직원 수
    $1B-$10B
    예상 매출
    본사

