회사 디렉토리
Afterpay
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Afterpay 복리후생

비교

총 예상 가치: $1,643

보험, 건강 및 웰빙
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Custom Work Station

  • Disability Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Free Lunch

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Gender Neutral Bathrooms

  • Health Insurance

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

    • 주거
  • Remote Work

  • Relocation Bonus

    • 재정 및 퇴직
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 혜택 및 할인
  • Learning and Development

    • 추천 채용공고

      Afterpay의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

    관련 회사

    • Truepill
    • TOAST
    • Drizly
    • Kevel
    • JUUL Labs
    • 모든 회사 보기 ➜

    기타 리소스