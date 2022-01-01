회사 디렉토리
Afiniti
Afiniti 급여

Afiniti의 급여는 최저 소프트웨어 엔지니어 연간 총 보상 $6,992부터 최고 프로덕트 디자이너 $189,050까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Afiniti. 마지막 업데이트: 9/1/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

데이터 사이언티스트
Median $139K
소프트웨어 엔지니어
Median $7K
데이터 애널리스트
Median $8K

비즈니스 애널리스트
$79.6K
재무 애널리스트
$21.4K
마케팅
$19.9K
프로덕트 디자이너
$189K
프로덕트 매니저
$17.3K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
$166K
솔루션 아키텍트
$129K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


자주 묻는 질문

The highest paying role reported at Afiniti is 프로덕트 디자이너 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afiniti is $50,497.

