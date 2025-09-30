7-Eleven 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Dallas Area 지역

7-Eleven의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Dallas Area은 Software Engineer II year당 $136K부터 Lead Software Engineer year당 $171K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Dallas Area 패키지는 총 $156K입니다. 7-Eleven의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
포함된 직책새 직책 제출