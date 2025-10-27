3M UX 리서처 급여

3M의 UX 리서처 평균 총 보상 in United States은 year당 $84.8K부터 $118K까지입니다. 3M의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025
평균 총 보상
친구와 커뮤니티에 60초 안에 익명으로 연봉 정보를 추가하도록 초대하세요. 더 많은 데이터가 있을수록 여러분과 우리 커뮤니티의 구직자들에게 더 나은 인사이트를 제공할 수 있습니다!
0%
년 1
0%
년 2
100 %
년 3
3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (0.00% 연별)
0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (0.00% 연별)
100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (100.00% 연별)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.30% 연별)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.