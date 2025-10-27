회사 디렉토리
3M
  • 모든 마케팅 급여

3M 마케팅 급여

3M의 마케팅 중간 보상 in United States 패키지는 year당 총 $153K입니다. 3M의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025

평균 연봉
company icon
3M
Product Marketing Manager
Saint Paul, MN
연간 총액
$153K
레벨
12
기본급
$153K
Stock (/yr)
$0
보너스
$0
재직 기간
0 년
경력
3 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 3M?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
베스팅 일정

0%

1

0%

2

100 %

3

주식 유형
RSU + Options

3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (0.00% 연별)

  • 0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (0.00% 연별)

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (100.00% 연별)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU + Options

3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



자주 묻는 질문

3M in United States의 마케팅에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $205,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
3M의 마케팅 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $152,000입니다.

