3M 데이터 사이언티스트 급여

3M의 데이터 사이언티스트 보상 in United States은 T1 year당 $161K부터 T4 year당 $156K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $150K입니다. 3M의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
T1
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
$156K
$146K
$0
$10.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
년 1
0%
년 2
100 %
년 3
3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (0.00% 연별)
0% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (0.00% 연별)
100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (100.00% 연별)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
3M에서 RSU + Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.30% 연별)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.