1Password 연봉

1Password의 급여 범위는 하위 끝에서 고객 서비스 에 대한 연간 총 보상 $32,474에서 상위 끝에서 소프트웨어 엔지니어링 관리자 에 대한 $218,900까지입니다. Levels.fyi는 {{company}}의 현직 및 전직 직원으로부터 익명으로 검증된 연봉을 수집합니다. 1Password. 마지막 업데이트: 8/19/2025

$160K

제대로 된 보상을 받으세요

소프트웨어 엔지니어
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

제품 디자이너
Median $115K
고객 서비스
Median $32.5K

제품 관리자
Median $118K
영업
Median $139K
비즈니스 분석가
$80.2K
고객 성공
$137K
데이터 과학 관리자
$161K
데이터 과학자
$137K
마케팅
$80.6K
파트너 관리자
$92.6K
제품 디자인 관리자
$188K
영업 엔지니어
$123K
소프트웨어 엔지니어링 관리자
$219K
기술 작가
$117K
UX 연구원
$55K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

1Password에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정에 따릅니다:

  • 25% 의 베스팅 기간 1st- (25.00% 매년)

  • 25% 의 베스팅 기간 2nd- (2.08% 매월)

  • 25% 의 베스팅 기간 3rd- (2.08% 매월)

  • 25% 의 베스팅 기간 4th- (2.08% 매월)

자주 묻는 질문

1Password에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 관리자 at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $218,900입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
1Password에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $123,310입니다.

