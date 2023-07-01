Acrew Capital 연봉

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Acrew Capital, — это 벤처 캐피털리스트 at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $161,688. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.