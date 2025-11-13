$350,000
総報酬中央値
$251K
25th%
$475K
75th%
$539K
90th%
平均 データサイエンスマネージャー 給与 幅は における San Francisco, CA から $251,000 まで $475,000. 表示 データサイエンスマネージャー 給与情報 主要企業の基本給、株式、ボーナスの内訳です。 最終更新日： 11/13/2025
総報酬中央値
25th%
75th%
90th%
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
San Francisco, CAのデータサイエンスマネージャーの給与はいくらですか？
San Francisco, CAのデータサイエンスマネージャーの総報酬の平均は$350,000です。
San Francisco, CAのデータサイエンスマネージャーの最低給与はいくらですか？
San Francisco, CAのデータサイエンスマネージャーに最低給与の設定はありませんが、総報酬の平均は$350,000です。
San Francisco, CAのデータサイエンスマネージャーに最も高い給与を支払う企業はどこですか？
San Francisco, CAのデータサイエンスマネージャーに最も高い報酬を支払う企業はFacebookで、総報酬の平均は$710,000です。
