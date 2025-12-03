企業一覧
Yellow Card App
  • 給与
  • カスタマーサービス

  • 全カスタマーサービス給与

Yellow Card App カスタマーサービス 給与

Yellow Card Appのカスタマーサービス総報酬 in Nigeriaの平均はyearあたりNGN 7.58MからNGN 11Mの範囲です。 Yellow Card Appの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/3/2025

平均総報酬

$5.7K - $6.6K
Nigeria
一般的な範囲
想定される範囲
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは Yellow Card App?

よくある質問

Yellow Card App in Nigeriaのカスタマーサービスで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬NGN 10,995,411です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Yellow Card Appのカスタマーサービス職種 in Nigeriaで報告されている年間総報酬の中央値はNGN 7,576,669です。

その他のリソース

