企業一覧
YCH Group
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロジェクトマネージャー

  • 全プロジェクトマネージャー給与

YCH Group プロジェクトマネージャー 給与

YCH Groupのプロジェクトマネージャー総報酬 in Indonesiaの平均はyearあたりIDR 296.03MからIDR 429.6Mの範囲です。 YCH Groupの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/3/2025

平均総報酬

$20.4K - $23.7K
Indonesia
一般的な範囲
想定される範囲
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
一般的な範囲
想定される範囲

あと 3 件の プロジェクトマネージャー データ での YCH Group で解禁されます！

友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！

💰 すべて表示 給与情報

💪 データを投稿 あなたの給与


投稿する
キャリアレベルとは YCH Group?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロジェクトマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

YCH Group in Indonesiaのプロジェクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬IDR 429,604,673です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
YCH Groupのプロジェクトマネージャー職種 in Indonesiaで報告されている年間総報酬の中央値はIDR 296,030,110です。

注目の求人

    YCH Groupの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Microsoft
  • PayPal
  • Snap
  • LinkedIn
  • Tesla
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ych-group/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.