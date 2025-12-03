企業一覧
Yadro
Yadro ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Yadroのソフトウェアエンジニアリングマネージャー総報酬 in Russiaの平均はyearあたりRUB 5.31MからRUB 7.42Mの範囲です。 Yadroの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/3/2025

$73.8K - $89.4K
Russia
Yadro in Russiaのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬RUB 7,420,093です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Yadroのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Russiaで報告されている年間総報酬の中央値はRUB 5,309,205です。

その他のリソース

