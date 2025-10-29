Xilinx ソフトウェアエンジニア 給与

Xilinxのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはE3のyearあたり$153KからE8のyearあたり$362Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$280Kです。 Xilinxの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Xilinxでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)