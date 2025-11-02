Workday データサイエンティスト 給与

Workdayのデータサイエンティスト報酬 in United StatesはP2のyearあたり$130KからP4のyearあたり$284Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$295Kです。 Workdayの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$130K
$111K
$19K
$0
P3
$207K
$136K
$58K
$13.3K
P4
$284K
$187K
$83.5K
$12.6K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Workdayでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)