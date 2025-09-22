WEX ソフトウェアエンジニア 給与

WEXのソフトウェアエンジニア報酬 in BrazilはSoftware Engineer IIのyearあたりR$118KからSoftware Engineer IIIのyearあたりR$168Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Brazilパッケージ総額はR$153Kです。 WEXの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
