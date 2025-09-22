WEX ソフトウェアエンジニア 給与

企業一覧
WEX
WEXのソフトウェアエンジニア報酬 in BrazilはSoftware Engineer IIのyearあたりR$118KからSoftware Engineer IIIのyearあたりR$168Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Brazilパッケージ総額はR$153Kです。 WEXの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
(エントリーレベル)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
表示 3 その他のレベル
R$885K

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
キャリアレベルとは WEX?

よくある質問

The highest paying salary package reported for a ソフトウェアエンジニア at WEX in Brazil sits at a yearly total compensation of R$198,930. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEX for the ソフトウェアエンジニア role in Brazil is R$154,969.

