WEX プロダクトマネージャー 給与

WEXのプロダクトマネージャー総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$43.7Kから$60.8Kの範囲です。 WEXの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均総報酬

$46.8K - $55.1K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$43.7K$46.8K$55.1K$60.8K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは WEX?

よくある質問

WEX in United Statesのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$60,840です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
WEXのプロダクトマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$43,680です。

