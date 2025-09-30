Waymoのソフトウェアエンジニア報酬 in Warsaw Metropolitan AreaはL3のyearあたりPLN 80.1KからL4のyearあたりPLN 97.1Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Warsaw Metropolitan Areaパッケージ総額はPLN 87Kです。 Waymoの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額


25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Waymoでは、WMUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
WMUs are Waymo's version of RSUs
