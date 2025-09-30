Waymoのソフトウェアエンジニア報酬 in San Francisco Bay AreaはL3のyearあたり$234KからL7のyearあたり$900Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$355Kです。 Waymoの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Waymoでは、WMUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
WMUs are Waymo's version of RSUs
