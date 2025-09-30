企業一覧
Waymo
  • 給与
  • プログラムマネージャー

  • 全プログラムマネージャー給与

  • San Francisco Bay Area

Waymo プログラムマネージャー 給与 （San Francisco Bay Area）

Waymoのプログラムマネージャー報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージの中央値はyearあたり$194Kです。 Waymoの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

年収中央値
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
年収総額
$194K
レベル
L4
基本給
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
ボーナス
$21.8K
在籍年数
0 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは Waymo?

$160K

正当な報酬を、騙されるな

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
WMU

Waymoでは、WMUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

WMUs are Waymo's version of RSUs



よくある質問

The highest paying salary package reported for a プログラムマネージャー at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $332,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the プログラムマネージャー role in San Francisco Bay Area is $228,500.

