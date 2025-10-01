企業一覧
VMware
VMware ソフトウェアエンジニア 給与 （Sofia City Province）

VMwareのソフトウェアエンジニア報酬 in Sofia City ProvinceはP1のyearあたりBGN 45KからStaff Engineer 2のyearあたりBGN 224Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Sofia City Provinceパッケージ総額はBGN 115Kです。 VMwareの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
P1(エントリーレベル)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
報酬追加レベル比較

BGN 278K

インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

VMwareでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (12.50% 半年)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (12.50% 半年)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (12.50% 半年)



含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワーキングエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

サイトリライアビリティエンジニア

システムズエンジニア

よくある質問

VMware in Sofia City Provinceソフトウェアエンジニア职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬BGN 224,075。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
VMware in Sofia City Provinceソフトウェアエンジニア职位的年度总薪酬中位数为BGN 108,363。

その他のリソース