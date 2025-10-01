VMwareのソフトウェアエンジニア報酬 in Pune Metropolitan RegionはP1のyearあたり₹2.25MからStaff Engineer 1のyearあたり₹8.4Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Pune Metropolitan Regionパッケージ総額は₹4.82Mです。 VMwareの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
VMwareでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 4th-年 (12.50% 半年)
含まれる職種新しい職種を投稿