VMwareのソフトウェアエンジニア報酬 in New York City AreaはP1のyearあたり$133KからStaff Engineer 1のyearあたり$295Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$184Kです。 VMwareの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
VMwareでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 4th-年 (12.50% 半年)
含まれる職種新しい職種を投稿