VMwareのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはP1のyearあたり₹2.38MからSenior Staff Engineerのyearあたり₹8.43Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹5.14Mです。 VMwareの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
VMwareでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 4th-年 (12.50% 半年)
