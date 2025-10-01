VMwareのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Los Angeles AreaはP2のyearあたり$175KからStaff Engineer 2のyearあたり$480Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Los Angeles Areaパッケージ総額は$175Kです。 VMwareの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
VMwareでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 4th-年 (12.50% 半年)
