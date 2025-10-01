VMwareのプロダクトマネージャー報酬 in San Francisco Bay AreaはP3のyearあたり$193KからP7のyearあたり$460Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$310Kです。 VMwareの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
VMwareでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 4th-年 (12.50% 半年)