VMware
  • 給与
  • プロダクトマネージャー

  • 全プロダクトマネージャー給与

  • India

VMware プロダクトマネージャー 給与 （India）

VMwareのプロダクトマネージャー報酬 in IndiaはP3のyearあたり₹4.29MからP6のyearあたり₹13.27Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹5.75Mです。 VMwareの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

VMwareでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (12.50% 半年)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (12.50% 半年)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (12.50% 半年)



よくある質問

