VK 給与

VKの給与は下位のビジネスオペレーションマネージャーの年間総報酬$16,887から上位のデータサイエンスマネージャーの$201,000の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています VK. 最終更新日： 9/16/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOSエンジニア

アンドロイドエンジニア

モバイルソフトウェアエンジニア

フロントエンドソフトウェアエンジニア

マシンラーニングエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

セキュリティソフトウェアエンジニア

デブオプスエンジニア

サイトリライアビリティエンジニア

データサイエンティスト
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
プロダクトマネージャー
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

データアナリスト
Median $39K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $80.2K
プロダクトデザイナー
Median $36.6K

UIデザイナー

プロジェクトマネージャー
Median $45.4K
サイバーセキュリティアナリスト
Median $30K
マーケティング
Median $31.5K
ビジネスオペレーションマネージャー
$16.9K
ビジネスアナリスト
$18.2K
ビジネスデベロップメント
$47.2K
データサイエンスマネージャー
$201K
ハードウェアエンジニア
$101K
ヒューマンリソース
$31.8K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
$47K
リーガル
$32K
リクルーター
$37.3K
ソリューションアーキテクト
$62.6K

データアーキテクト

テクニカルプログラムマネージャー
$70.2K
UXリサーチャー
$34.7K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

VKでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

よくある質問

VKで報告されている最高給与の職種はデータサイエンスマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$201,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
VKで報告されている年間総報酬の中央値は$42,804です。

