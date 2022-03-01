企業一覧
Vinted
Vinted 福利厚生

推定総価値： $1,545

保険・健康・ウェルネス
  • Free Lunch

  • Health Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Free Snacks $730

  • Gym On-Site $300

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Sick Time

    Unlimited

    • 住宅関連
  • Remote Work

  • Relocation Bonus

    • 金融・退職金制度
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • その他
  • Pet Friendly Workplace

    その他のリソース