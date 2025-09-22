Versus Systems ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Vad är den högsta ソフトウェアエンジニアリングマネージャー lönen på Versus Systems in United States?
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en ソフトウェアエンジニアリングマネージャー på Versus Systems in United States ligger på en årlig total ersättning på $184,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Hur mycket får Versus Systems ソフトウェアエンジニアリングマネージャー anställda i lön in United States?
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Versus Systems för ソフトウェアエンジニアリングマネージャー rollen in United States är $134,400.