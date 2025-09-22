Verkada ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

企業一覧
この会社で働いていますか？
Verkadaのソフトウェアエンジニアリングマネージャー総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$446Kから$609Kの範囲です。 Verkadaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均総報酬

$478K - $578K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$446K$478K$578K$609K
一般的な範囲
想定される範囲

$160K

権利確定スケジュール

10%

1

20%

2

30%

3

40%

4

株式種別
Options

Verkadaでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 10% 権利確定時期： 1st- (10.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (1.67% 月次)

  • 30% 権利確定時期： 3rd- (2.50% 月次)

  • 40% 権利確定時期： 4th- (3.33% 月次)

15%

1

25%

2

30%

3

30%

4

株式種別
Options

Verkadaでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 15% 権利確定時期： 1st- (15.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 30% 権利確定時期： 3rd- (2.50% 月次)

  • 30% 権利確定時期： 4th- (2.50% 月次)



よくある質問

Verkada in United Statesのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$609,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Verkadaのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$446,250です。

