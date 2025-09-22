Verkada セールス 給与

Verkadaのセールス報酬 in United StatesはL2でyearあたり$154Kです。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$120Kです。 Verkadaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
10%
年 1
20%
年 2
30%
年 3
40%
年 4
Verkadaでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
10% 権利確定時期： 1st-年 (10.00% 年次)
20% 権利確定時期： 2nd-年 (1.67% 月次)
30% 権利確定時期： 3rd-年 (2.50% 月次)
40% 権利確定時期： 4th-年 (3.33% 月次)
15%
年 1
25%
年 2
30%
年 3
30%
年 4
Verkadaでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
15% 権利確定時期： 1st-年 (15.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
30% 権利確定時期： 3rd-年 (2.50% 月次)
30% 権利確定時期： 4th-年 (2.50% 月次)