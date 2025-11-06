Verizonのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Dallas AreaはMTS 1のyearあたり$91.9KからDMTSのyearあたり$214Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Dallas Areaパッケージ総額は$165Kです。 Verizonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
$91.9K
$90.4K
$1.3K
$194
MTS 2
$95K
$90.4K
$1.8K
$2.9K
MTS 3
$110K
$97.9K
$6K
$6.3K
MTS 4
$145K
$129K
$6K
$10.2K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
年 1
33%
年 2
34%
年 3
Verizonでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
34% 権利確定時期： 3rd-年 (34.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Verizonでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)