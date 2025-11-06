Verizonのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Boston AreaはMTS 4のyearあたり$115KからPMTSのyearあたり$232Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Boston Areaパッケージ総額は$170Kです。 Verizonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$115K
$115K
$0
$0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
年 1
33%
年 2
34%
年 3
Verizonでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
34% 権利確定時期： 3rd-年 (34.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Verizonでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)