  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Greater Bengaluru

Verizon ソフトウェアエンジニア 給与 （Greater Bengaluru）

Verizonのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater BengaluruはMTS 1のyearあたり₹898KからSMTSのyearあたり₹4.32Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Bengaluruパッケージ総額は₹3.48Mです。 Verizonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
(エントリーレベル)
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
表示 4 その他のレベル
報酬追加レベル比較

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
インターンシップ給与
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

33%

1

33%

2

34%

3

株式種別
RSU

Verizonでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (33.00% 年次)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (33.00% 年次)

  • 34% 権利確定時期： 3rd- (34.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Verizonでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワークエンジニア

データエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

よくある質問

Verizon in Greater Bengaluruのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹6,827,171です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Verizonのソフトウェアエンジニア職種 in Greater Bengaluruで報告されている年間総報酬の中央値は₹3,901,512です。

