Verizonのソフトウェアエンジニア報酬 in Chennai Metropolitan AreaはMTS 1のyearあたり₹794KからMTS 4のyearあたり₹3.24Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Chennai Metropolitan Areaパッケージ総額は₹2.96Mです。 Verizonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
33%
年 1
33%
年 2
34%
年 3
Verizonでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
34% 権利確定時期： 3rd-年 (34.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Verizonでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)