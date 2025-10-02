ValueLabsのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Hyderabad Areaはyearあたり₹870Kから₹3.79Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Hyderabad Areaパッケージ総額は₹1.53Mです。 ValueLabsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
