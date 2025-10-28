TripAdvisor ソフトウェアエンジニア 給与

TripAdvisorのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSE1のyearあたり$133KからPSE1のyearあたり$321Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$251Kです。 TripAdvisorの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
TripAdvisorでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)